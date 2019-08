Die Bremers versammeln sich auf dem Thron

Großer Jubel: Beim Abschreiten des Schützenspaliers war der Jubel der Königskompanie Kaifort um ihren neuen Regenten Adolf Bremer (Mitte) besonders groß. Foto: Hubert Looschen



Von Hubert Looschen



Garrel. Es war wieder ein prächtiges, aber auch schweißtreibendes Fest. Angesichts von Temperaturen über 30 Grad Celsius hatte Kommandeur Jörg Behrens eine „Marscherleichterung“ befohlen. Dafür erhielt er eine große Zustimmung der Schützenbrüder, die ihre Jacke ablegen konnten. Die Frauen mussten ihre Westen dagegen tragen. Das dreitägige Fest endete mit der Proklamation des neuen Königs und dem Königsball im Festzelt. Schon am Nachmittag wurde Königin Sabine Otten mit ihrem Thron ein letztes Mal ins Festzelt geleitet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 29. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.