100-Jahr-Feier: Ein Dorf kann‘s kaum erwarten

Falkenberg feiert am Wochenende zwei Tage großes Jubiläum

Das ganze Dorf packt mit an: Seit mehr als einem Jahr laufen die Vorbereitungen für die 100-Jahr-Feier. Jetzt am Wochenende zeigen die Falkenberger, was sie auf die Beine gestellt haben. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Falkenberg. Auf dem Flyer, den die Dorfgemeinschaft Falkenberg zur 100-Jahr-Feier hat drucken lassen, steht: Mehr als 20 Festwagen und Fußgruppen nehmen am historischen Umzug teil. Damit haben die Falkenberger zweifelsohne recht, etwas untertrieben haben sie dabei aber auch. „Mittlerweile haben sich 34 Festwagen angemeldet", weiß Bürgervereinsvorsitzender Thomas von Höfen. Angesichts der Einwohnerzahl des Dorfes (rund 650) eine durchaus vorzeigbare Leistung.