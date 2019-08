Neuer Anlauf verhilft Simon zur Krone

Der neue Kinderthron: Simon Looschen, Leni Meyer, Benedikt Meyer und Luisa Wessel (von links) regieren jetzt den Garreler Schützennachwuchs. Foto: Hubert Looschen

Von Hubert Looschen



Garrel. In einem farbenfrohen Umzug mit viel Musik, Schützen und Kindern wurde Kinderkönig Marius Otten mit seiner Königin Pia Meiners und dem Nebenkönigspaar Romy Mechelhoff und Christian Preuth vom Garreler Dorfplatz zum Festplatz geleitet. In einer zweiten Kutsche saß der neue Kinderkönig Simon Looschen, der auf dem Festplatz proklamiert wurde. Zum Thron des neuen Kinderkönigs gehört Königin Leni Meyer. Als Nebenkönigspaar stellten sich Benedikt Meyer und Luisa Wessel zur Verfügung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 26. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.