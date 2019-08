Musik spielt bei 100-Jahr-Feier große Rolle

robt mittlerweile zweimal die Woche: Der Musikverein Falkenberg freut sich aufs Jubiläumswochenende. Foto: © Musikverein

Von Sandra Hoff

Falkenberg. Die Vorbereitungen für das Festwochenende zur 100-Jahr-Feier Falkenbergs am 31. August und 1. September laufen auf Hochtouren. Das ganze Dorf wirkt mit. Auch musikalisch geht‘s rund. Der Musikverein Falkenberg hat jetzt extra anlässlich des Wunschkonzertes zur 100-Jahr-Feier ein Übungswochenende im Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmer See absolviert. Das Jugendorchester war ebenfalls mit dabei und wurde somit komplett in das Haupt­orchester integriert. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 23. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

