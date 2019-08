Kulturelle Mischung fürs zweite Halbjahr

Fahrt nach Emden: In der Kunsthalle steht das Gesamtkunstwerk Otto Waalkes im Mittelpunkt. Foto: dpa/Sven Hoppe

Von Sandra Hoff

Garrel. Lesungen, Theater, Ausstellungen, mehrtägige Ausflüge: Das neue Programm des Garreler Kunst- und Kulturkreises (KKK) bietet für das zweite Halbjahr 2019 genau diese beliebte kulturelle Mischung.

Schon dieses Wochende bieten die Garreler eine Fahrt nach Münster an - mit Schlössertour durch das Münsterland. Geplant ist eine zweitägige Fahrt mit Führungen unter anderem durch die Altstadt mit Prinzipalmarkt, Rathaus, Dom und den Hafen sowie das neue Kreativviertel Münsters.