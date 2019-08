CDU Garrel begibt sich auf Kandidatensuche

Wer hat ab Dezember das Sagen im Garreler Rathaus? Foto: Hoff

Von Sandra Hoff

Garrel. In knapp viereinhalb Monaten wird ein neuer Bürgermeister für die Gemeinde Garrel gewählt (der Wahltermin - voraussichtlich der 1. oder 8. Dezember - wird am 2. September auf der nächsten Ratssitzung festgesetzt). Die Zeit wird langsam knapp. Denn: Noch ist kein Kandidat in Sicht. Darum sucht der CDU-Gemeindeverband jetzt nach einem geeigneten Bewerber.

„Die gemeinsame Suche mit den anderen Parteien verlief harmonisch und kollegial, hat aber leider zu keinem Ergebnis geführt. Wir sind für die vertrauensvolle Zusammenarbeit dankbar“, erklärte CDU-Gemeindeverbandsvorsitzender Christoph Penning auf der gestrigen Mitgliederversammlung der Garreler Christdemokraten im Hause Witte-König in Beverbruch.

Hintergrund: Ursprünglich wollten die Vorsitzenden der Fraktionen (CDU, BfG, SPD und FDP) im Garreler Gemeinderat einen gemeinsamen Kandidaten finden. Ihnen seien für den Posten gleich mehrere geeignete Namen in den Sinn gekommen, doch Gespräche mit den entsprechenden Personen verliefen erfolglos. Aus Schutz der Privatsphäre wurden diese Namen am Dienstag nicht genannt.

Die CDU Garrel strebt nun nach Beschluss der Versammlung ein eigenständiges Findungsverfahren an, das mit einer Urwahl enden soll. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 22. August– entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.