Polizeiteam in Garrel ist wieder komplett

Wieder komplett: Herbert Holthaus (links) und Jürgen Pieper bilden jetzt das neue Duo der Garreler Polizeistation. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff

Garrel. Er ist der neue Dorfsheriff: Polizeihauptkommissar Jürgen Pieper hat seinen Dienst in der Gemeinde Garrel angetreten. Damit ist das Team der Polizei in Garrel wieder komplett. Pieper folgt auf den pensionierten Reinhard Meyer.

„Er ist ein Polizist zum Anfassen, ein Ansprechpartner für alle Bürger", sagte Werner Vagelpohl, Kriminalhauptkommissar der Kripo Cloppenburg/Vechta, gestern bei der offiziellen Vorstellung. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe", betonte Pieper, dessen Ehefrau Ruth ebenfalls bei der Polizei arbeitet. Mit Herbert Holthaus habe er einen erfahrenen Kollegen an seiner Seite, „der mich in die Strukturen der Gemeinde einführt".