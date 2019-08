Mit dem Rad von Amerika nach Cloppenburg

Rundkurs führt von Garrel in die Kreisstadt

Sitzmöglichkeiten: Auf der Strecke „Von Cloppenburg nach Amerika“ gibt es viele Bänke, die zum Verweilen einladen.Fotos: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. „Von Cloppenburg nach Amerika“ heißt die vom Zweckverband Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre ausgewiesene Fahrradtour. Startpunkt ist eigentlich die Soestebrücke in der Mühlenstraße in Cloppenburg; als Garrelerin plane ich aber um. Mein Weg führt mich von Amerika nach Cloppenburg und zurück. Grundsätzlich eignet sich bei dem Rundkurs jeder Ort als Ausgangspunkt, denn die Strecke ist gut ausgeschildert. 29 Kilometer sollen am Ende zusammenkommen – und das in knapp zwei Stunden. So viel sei schon mal verraten, in der vorgegebenen Zeit schaffe ich es nicht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 20. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.