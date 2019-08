Wiedersehen nach fast drei Jahrzehnten

Freuen sich über das Wiedersehen: Josef Otten (von links), Annika Hinsche, Maria Otten und Fabian Hinsche – mit den Kindern Leander und Tamina. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Fast drei Jahrzehnte haben sich Annika Hinsche (geborene Lückebergfeld) und die Eheleute Otten nicht mehr gesehen – dabei pflegte das Paar aus Garrel mit dem „Mädchen aus Gütersloh“ eine langjährige Brieffreundschaft. Jetzt gab es ein Wiedersehen. Aber von vorne: „Ich war neun Jahre alt, als ich Josef und Maria das erste Mal sah“, erinnert sich Annika Hinsche. Damals, im Sommer 1990, habe sie zusammen mit ihrer Familie Urlaub an der Thülsfelder Talsperre gemacht. „Wie eigentlich jedes Jahr“, sagt sie, „wir hatten dort einen festen Campingplatz“. Dort sei sie dann auch den Jagdhornbläsern aus Garrel begegnet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 17. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.