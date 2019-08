Ein Denkmal für alle Euthanasie-Opfer

Regisseurin und Drehbuchautorin: Esther Gronenborn arbeitet in „Ich werde nicht schweigen“ das Schicksal ihrer Oma auf. Foto:© Gronenborn

Von Sandra Hoff



Garrel. Die Oldenburger Regisseurin Esther Gronenborn geht in ihrem Film „Ich werde nicht schweigen“ der Vergangenheit der Psychiatrie in Wehnen auf den Grund. Wissenschaftlich beraten lassen hat sie sich dabei von Dr. Ingo Harms, der auch als wissenschaftlicher Berater für die „Gedenkstätte Alte Pathologie Wehnen“ tätig ist. Seit 15 Jahren klärt der Gedenkkreis über die Hungermorde in der Heil- und Pflegeanstalt während der NS-Zeit auf. Dabei gibt es etwa ein Dutzend Fälle, die Garreler betreffen (MT berichtete).



Für Dienstag, 20. August, lädt der Heimatverein Garrel zu der Filmvorstellung von „Ich werde nicht schweigen“ (in der Hauptrolle: Nadja Uhl) ins Gasthaus „Zum Schäfer“ nach Garrel ein. Die MT hat vorab mit der Regisseurin und Drehbuchautorin Esther Gronenborn über den Film gesprochen. Das Interview lesen Sie in der Ausgabe am 16. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.