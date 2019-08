30-Jähriger in Garrel tödlich verletzt

Foto: NordwestmediaTV/van Elten

Garrel (mab). Bei einem schweren Unfall in Garrel ist am späten Mittwochabend ein 30-Jähriger tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen.der Polizei war der Böseler gegen 22.30 Uhr auf der Schmählstraße im Garreler Ortsteil Falkenberg unterwegs, als er mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße geriet. Das Auto prallte anschließend frontal gegen einen Baum. Der 30-Jährige war in dem Wagen eingeklemmt. Als die ersten Rettungskräfte an der Unfallstelle eintrafen, konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden.

