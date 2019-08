Türen fürs Spieleparadies öffnen sich

Zerschnitten feierlich das Band: Pater Dr. Biju Abraham (von links), Edeltraut Bünger und Rainer Hilgefort. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Varrelbusch. Die Zeit des Provisoriums ist vorbei, 17 Monate Container sind Geschichte. Voller Vorfreude bezogen die Jungen und Mädchen des St.-Marien-Kindergartens Varrelbusch am Mittwoch ihr neues Reich. Pünktlich um 8 Uhr hatten sich die Kinder zusammen mit ihren Eltern auf dem Vorplatz versammelt. Aufgeregt trippelten die Kleinen von einem aufs andere Bein. „Wann geht´s endlich los?", wollte der kleine Jona wissen. Die Tür zur Kindertagesstätte stand zwar offen, der Zutritt war durch ein rotes Band allerdings noch versperrt.