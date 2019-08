Kinder gehen mit Jägern auf die Pirsch

Erste Gehversuche am Instrument: Nachdem die Ferienkinder sich selbst ein Jagdhorn gebaut hatten, galt es, ihm auch die ersten Töne zu entlocken. Foto: Marina Alberding

Garrel (mt). 42 Kinder konnten die Mitglieder des Hegerings Garrel sowie der Jugendabteilung der örtlichen Bläsergruppe, die Garreler Jungfüchse, bei ihrer diesjährigen Ferienpassaktion empfangen. Mit solch einem Zuspruch hatten die Organisatoren zuvor nicht gerechnet.



Den Kindern wurde im Garreler Pastorenbusch ein vielseitiges Programm geboten. Mit dem Signal „Sammeln der Jäger“ begrüßten der Hegeringsleiter sowie das Organisationsteam die Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren. Zunächst wurden ihnen im Anschluss einige wichtige Verhaltensregeln im Wald und gegenüber den dort lebenden Wildtieren erläutert und spielerisch die Unterschiede zwischen den heimischen Wildarten erklärt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 15. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.