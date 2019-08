Staffel soll einen neuen Anreiz schaffen

Startszene aus dem Vorjahr: Großer Beliebtheit erfreut sich der Fünf-Kilometer-LIDL-Jedermanns- und Mannschaftslauf. Foto: Archiv/ Yvonne Högemann

Von Yvonne Högemann



Garrel. Rund 180 Läufer – da­runter zwei Mannschaften für den Fünf-Kilometer-LIDL-Jedermannslauf und eine Staffel für den Zehn-Kilometer-OLB-Hauptlauf – sind vier Wochen vor dem Garreler Freimarktslauf bereits gemeldet. Für das fünfköpfige Organisationsteam der 14. Auflage der Veranstaltung am Samstag, 14. September, geht es mittlerweile in den Endspurt. Und es wird noch einmal kräftig die Werbetrommel gerührt. Im Fokus des Organisationsteams steht zurzeit auch der Mannschaftswettbewerb, der in den vergangenen Jahren immer mehr an Beliebtheit gewonnen hat. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 14. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

