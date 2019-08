100 Jahre Geschichte auf fast 500 Seiten

Druckfrisch: Maria Blömer (v.l.), Wilfried Kock, Maria Ameskamp, Thomas von Höfen und Alexandra Iken freuen sich über das Ergebnis. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Falkenberg. Ordentlich Gewicht hat sie, die Familien- und Dorfgeschichte von Falkenberg. Die passend zum 100-jährigen Jubiläum erstellte Chronik ist das Ergebnis einer beeindruckenden Autorenleistung, die das zuständige Team – bestehend aus Wilfried Kock, Maria Blömer, Alexandera Iken und Maria Ameskamp – zusammen mit Falkenbergs Bürgervereinsvorsitzendem Thomas von Höfen jetzt vorstellte.



Der in Grün gehaltene Einband zeigt auf der Vorderseite zum einen das Logo der Bauerschaft und zum anderen das Luftbild, zu dem sich fast alle Falkenberger vor einigen Monaten getroffen hatten, um per Menschenkette eine 100 zu bilden. Fast 500 Seiten umfasst das aufwändig gestaltete Buch.