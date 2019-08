Ferienkinder entkommen der Turnhalle

Rätsel lösen: Gemeinsame Absprachen waren im „Escape Room“ für die Kinder von großer Wichtigkeit, um die verschiedenen Hindernisse überwinden zu können. Foto: Yvonne Högemann

Von Yvonne Högemann



Garrel. Gruselige Musik ertönt in der alten Turnhalle in Garrel, ein Schrei geht durch Mark und Bein, Blut verschmierte Hände hauen gegen das Glas, hinterlassen zwei Abdrücke – ein 16-jähriges Mädchen, Dora Hoffnung, wurde entführt, so die Erklärung. Was sich wie ein Krimi anhört, ist tatsächlich ein Puzzle- und Detektivspiel für Kinder im Rahmen der Garreler Ferienpassaktion. Den so genannten „Escape Room“ hatte die DJK Garrel vorbereitet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 13. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.