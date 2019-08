Fahrraddieb hat doppeltes Pech

Symbolfoto: dpa

Garrel (mab). Ein 24-Jähriger ist am Sonntag von einem Fahrrad gestürzt - und dann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten worden. Grund: Zeugen hatten den Unfall beobachtet und wurden dann misstrauisch. Als sie dem 24-Jährigen gegen 0.30 Uhr in der Pfarrer-Landgraf-Straße in Garrel helfen wollte, hatte es der 24-Jährige plötzlich eilig und wollte das Weite suchen.



Dieses Verhalten und der Umstand, dass der 24-Jährige auch noch ein weiteres Fahrrad transportierte, lösten für den Verdacht aus, dass der 24-Jährige die Fahrräder gestohlen haben könnte. Deshalb sorgten die Unfallzeugen dafür, dass der Mann an Ort und Stelle bleibt, bis die Beamten eintrafen. Und tatsächlich: Die beiden Fahrräder gehörten dem 24-Jährigen nicht - sie wurden gestohlen. Dementsprechend wurde der 24-Jährige mit auf die Wache genommen. Nach Aufnahme seiner Personalien wurde er wieder entlassen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf schweren Diebstahl.