Partyluft unter freiem Himmel schnuppern

Kümmern sich um den Aufbau der Crazy-Summer-Night: die Mitglieder der Landjugend Falkenberg. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Falkenberg. Wenn am Samstag die 32. Crazy-Summer-Night in Falkenberg steigt, muss das Bier fließen, die Friteusen sollen brutzeln und die Gäste tanzen. Doch hinter der Kultparty, zu der im vergangenen Jahr etwa 3000 Besucher kamen, steckt harte Arbeit. Seit Montag läuft der Aufbau auf dem Platz gegenüber der Kirche im Waldstück hinter der Grundschule. Zahlreiche Mitglieder der Katholischen Landjugend haben extra eine Woche Urlaub genommen, um tatkräftig zu unterstützen.



Die Planungen für das Fest laufen seit knapp einem Jahr, „nach der Crazy-Summer-Night ist vor der Crazy-Summer-Night“, sagt KLJB-Vorsitzender Patrick Säger. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.