In den Ferien rücken die Handwerker an

Symbolfoto: dpa

Von Sandra Hoff



Garrel. Während Schüler und Lehrer die Sommerferien genießen, wird in so mancher Schule fleißig gearbeitet. Gerne wird die unterrichtsfreie Zeit von den Kommunen dazu genutzt, um Arbeiten an den Gebäuden erledigen zu lassen, die während des normalen Schulbetriebs nur schwerlich durchzuführen sind. Auch an den Grundschulen, den weiterführenden Schulen und den Sporthallen der Gemeinde Garrel sind Handwerker unterwegs. Die MT hat bei Bauamtsleiter Ewald Bley nachgefragt und sich eine Übersicht über Sanierungsarbeiten und Baumaßnahmen verschafft.