Bürgermeister: Kandidatensuche hat begonnen

Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Die Suche nach einem Nachfolger für Andreas Bartels hat offiziell begonnen. Die Vorsitzenden der Fraktionen (CDU, BfG, SPD und FDP) im Garreler Gemeinderat sind sich einig: Sie wollen einen gemeinsamen Kandidaten finden.



„Wir haben vertrauensvoll zusammengesessen und uns Gedanken gemacht, wer für diesen Posten in Frage kommen könnte“, erklärt CDU-Fraktionsvorsitzender Stefan Meyer. Wichtig sei ihnen gewesen, dass es sich bei den möglichen Bewerbern um Bürger aus der Gemeinde Garrel handelt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

