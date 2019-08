Bei Oma und Opa gibt es Hamburger

Das Reisefieber wurde von Tag zu Tag größer: Da blieb kaum noch Zeit für ein Foto der Gruppe vor Reiseantritt. „Den werden wir haben“, sagt Heike König nach dem Wunsch für einen schönen Urlaub. Den genießen sicher auch die drei Elternpaare. Und Pepes Wunsch – „mit in Urlaub“ – wird endlich erfüllt. Foto: Looschen

Von Hubert Looschen



Beverbruch. Eine Urlaubsreise der ganz besonderen Art haben am Samstag Heike und Otto König aus Beverbruch angetreten: Eine Woche verbringen sie Urlaub am Mirower See mit Phil, Noah, Mika, Timo, Luca, Tammo und Pepe, allesamt Enkelkinder des Ehepaares König. Das älteste ist elf, das jüngste drei Jahre. Oma und Opa fahren mit ihren Enkeln in Urlaub.



Wie es dazu kam? „Wir sind es leid, wenn die Kinder Weihnachten mit Geschenken überhäuft werden", sind sich die beiden Großeltern einig. Außerdem sei es immer schwieriger geworden, gute Geschenke für jedes Enkelkind zu finden. So entstand die Idee des gemeinsamen Urlaubs.