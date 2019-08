Raser vor der Tür: Anwohner wehren sich

Machen ihrem Ärger Luft: Die Anwohner der Tweeler Straße protestieren mit Schildern und fordern Tempo 70. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff

Garrel. Kaum hatten sich die Anwohner der Tweeler Straße für das Pressefoto aufgestellt, um ihrem Unmut Luft zu machen, rauscht ein schwarzer Mercedes an ihnen vorbei. Ohne abzubremsen. Obwohl eine große Menschentraube am Straßenrand steht – mit vielen kleinen Kindern, die bunte Schilder in die Luft halten. Zu übersehen ist die Gruppe nicht. Für Autofahrer scheint das aber kein Grund zu sein, Rücksicht zu nehmen.