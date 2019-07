Varrelbusch mit nur einem Klick entdecken

Scann mich: Die Bauerschaft Varrelbusch lässt sich jetzt mit dem Smartphone erkunden. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Varrelbusch. Jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit fahre ich von Garrel nach Cloppenburg durch Varrelbusch. Aber was weiß ich eigentlich über die Bauerschaft, die zu meiner Heimatgemeinde gehört? Nicht viel, muss ich leider zugeben. Höchste Zeit für mich, den Ort zu erkunden. Aber nicht irgendwie: Die Dorfgemeinschaft bietet jetzt einen kostenlosen interaktiven Rundgang an.



Für mich als Smartphone-Junkie klingt das natürlich verlockend. Ein QR-Code, ein kleiner Strichcode, lässt sich an allen relevanten Stellen per Kamera oder mittels einer kostenlosen App einscannen. Folgt man diesem Hinweis mit dem Smartphone, gelangt man auf eine Internet-Seite, auf der Wissenswertes, geschichtliche Hintergründe oder lustige Anekdoten jederzeit verfügbar sind.



Bei bestem Wetter starte ich meinen Rundgang am Schießstand. Die erste Überraschung, mein Iphone schlägt mir vor, einen kostenlosen W-Lan-Hotspot zu nutzen. Und: Es klappt auf Anhieb. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 31. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.