Amerikaner will mehr über Vorfahren wissen

Am Amerikastein: Tee Woodall (von links), Günter Buschenlange, Mike Woodall sowie Felix und Michael Wendeln. Foto: Buschenlange

Von Sandra Hoff



Garrel. Auf die Spuren seiner Vorfahren begab sich jetzt der US-Amerikaner Mike Woodall. Zusammen mit seiner Frau Tee reiste er nach Garrel, um hier seine Familiengeschichte aufzuspüren. Zuvor nahm das Ehepaar, das aus Dayton/Ohio stammt, Kontakt mit dem Garreler Michael Wendeln auf. Er trägt denselben Nachnamen wie die Vorfahren von Mike Goodall: Wendeln.



Um die beiden Amerikaner bei ihrer Ahnenforschung zu unterstützen, wendete sich der Garreler an den Vorsitzenden des Heimatvereins Günter Buschenlange, der sich dem Thema gleich annahm.