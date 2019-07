Oldtimerclub pflegt die Tradition

Reminiszenz an frühere Tage: Der Oldtimerclub Nikolausdorf lädt am kommenden Sonntag auch zum traditionellen Kornmähen ein. Foto: Yvonne Högemann

Nikolausdorf (yhö). Der Oldtimerclub Nikolausdorf lädt für den kommenden Sonntag, 28. Juli, ab 10 Uhr unter dem Motto Erntetag zur Getreideernte mit historischen Geräten ein, um Brauchtum und Tradition aufrechtzuerhalten. Gefeiert werden soll im und rund um das Gelände des ­Buurnmuseums an der Oldenburger Straße. Der Eintritt ist frei.



„Wir wollen mit dieser Veranstaltung den Besuchern zeigen, wie es früher war", erklärt der Vorsitzende Bernhard Emke den Grund der Veranstaltung.