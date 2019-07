Bürgermeister verzichtet auf Abwahlverfahren

Andreas Bartels. Foto: Hoff

Garrel (sho). Die Gemeinde Garrel wird ab Donnerstag keinen Bürgermeister mehr haben. Andreas Bartels hat am Mittwoch erklärt, dass er auf das Abwahlverfahren verzichtet. Dessen Einleitung hatte der Gemeinderat am Montag in einer Sondersitzung einstimmig beschlossen. Die Bürger müssen in diesem Fall nicht mehr per Urnengang entscheiden, ob Bartels weiter an der Spitze der Gemeindeverwaltung stehen soll. Durch seine Erklärung scheidet er mit Wirkung Mittwochnacht um 24 Uhr aus dem Amt.



In einer Pressemitteilung erklärt Bartels: "Der Rat der Gemeinde Garrel hat am 22. Juli beschlossen, ein Abwahlverfahren gegen mich einzuleiten, weil ihm das notwendige Vertrauen für eine weitere Zusammenarbeit fehlt. Ich habe mich über zwölf Jahre gerne in den Dienst der Gemeinde Garrel gestellt und eine hervorragende Entwicklung angestoßen und aktiv begleitet. Gemeinsam mit den Vereinen, Gruppen und Organisationen haben wir in der zurückliegenden Zeit viel zum Wohle der Gemeinde und ihrer Einwohnerinnen und Einwohner geschaffen."



Für diese stets sehr gute Zusammenarbeit wolle er sich noch einmal ausdrücklich bedanken. Und weiter: "Ich kann allen versichern, dass mir das Wohl der Gemeinde Garrel nach wie vor sehr am Herzen liegt. Leider musste ich aber in den letzten Monaten erkennen, dass ich aufgrund meiner Erkrankung nicht mehr so leistungsfähig bin, wie man es als Bürgermeister sein muss." Zudem sei auch aus seiner Sicht das Vertrauensverhältnis zu den Ratsmitgliedern nicht mehr gegeben. "Daher habe ich mich entschlossen, auf die Durchführung des Abwahlverfahrens durch die Bürger zu verzichten und den Rückzug vom Amt schnellstmöglich zu vollziehen", erklärt der 53-Jährige. Mit seiner Verzichtserklärung, mache er den Weg für eine notwendige und zeitnahe Bürgermeister-Neuwahl frei. Dem oder der Nachfolger(in) wünsche er viel Erfolg.