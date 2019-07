Rat Garrel stimmt für Bartels Abtritt

Historische Entscheidung: Die Abstimmung über das Abwahlverfahren gegen Bürgermeister Andreas Bartels fiel einstimmig aus. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Beinahe hätte man meinen können, es ist eine Ratssitzung wie jede andere. Doch als Ratsvorsitzender Herbert Holthaus (CDU) die öffentliche Sondersitzung in gewohnter Manier um 18.02 Uhr eröffnet, ist die Anspannung deutlich zu spüren. Nicht mal 15 Minuten später ist ein nie da gewesener Vorgang in der Geschichte der Gemeinde Garrel beendet und die Sitzung schon wieder geschlossen: Einstimmig hat der Gemeinderat am Montagabend das Abwahlverfahren gegen Bürgermeister Andreas Bartels beschlossen.