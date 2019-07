Aquaplaning: Motorradfahrer schwer verletzt

Symbolfoto: Bänsch

Garrel (mab). Bei einem Unfall in Garrel ist am Samstagabend ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, passierte der Unfall am Samstagabend. Infolge starker Regenfälle hatte sich auf der Bundesstraße 72 Aquaplaning gebildet. Ein 32-jähriger Motorradfahrer aus Staffhorst unterschätzte offenbar die gefährlichen Straßenverhältnisse. Gegen 18 Uhr verlor er die Kontrolle über seine Maschine, geriet ins Schleudern und nach rechts von der Straße. Der Mann musste ins Cloppenburger Krankenhaus gebracht werden. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro.

