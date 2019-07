Küchenchef wird Sportler des Jahres

Stefan Tapken (Foto: Miriam Fitze)

Garrel (mt). Jedes Jahr im Zeltlager, am sogenannten Besuchertag, wenn Kinder, Eltern und Bekannte der Garreler Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) zusammentreffen, erhält ein ­Mitglied eine ganz besondere Auszeichnung: Sportler des Jahres. Auch wenn die Bezeichnung nahelegt, dass es dabei um eine gut erbrachte sportliche Leistung geht, so hat diese Auszeichnung noch eine andere Bedeutung.



Es geht zudem um ein besonderes Engagement innerhalb des Vereins, das speziell von einer Person erbracht wurde. Dieses Jahr kürten die Garreler ein seit vielen Jahren aktives und engagiertes Mitglied zum Sportler der Jahres: Stefan Tapken. Jedes Jahr nimmt er sich die Zeit, im Zeltlager die Organisation der Küche in die Hand zu nehmen.