Der Montag steht im Zeichen des Umbruchs

Am Montag stimmen die 28 Ratsmitglieder im Rathaus über das Abwahlverfahren ab. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Am Montag geht das vor knapp drei Wochen eingeleitete Abwahlverfahren gegen Garrels Bürgermeister Andreas Bartels in die nächste Runde. Dafür unterbrechen die 28 Ratsmitglieder die politische Sommerpause und kommen um 18 Uhr zu einer öffentlichen Sondersitzung im Ratssaal zusammen, um über den zuvor gestellten Einleitungsantrag abzustimmen. Ratsvorsitzender Herbert Holthaus (CDU) wird jeden Abgeordneten namentlich aufrufen und ihn nach seinem Votum fragen.



Benötigt werden 21 Ja-Stimmen. Aktuell ist davon auszugehen, dass das Ergebnis einstimmig ausfallen wird.

