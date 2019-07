Betreuer kochen sich in die Kinderherzen

Gummistiefeltänze: Trotz des durchwachsenen Wetters ließen sich die Kinder das Singen und Tanzen nicht nehmen. Foto: Miriam Fitze

Garrel (mt). Bereits am ersten Samstag der diesjährigen Sommerferien schlug die Garreler Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ihre Zelte in Ramsloh auf. Für rund 80 Kinder und Jugendliche standen eine Woche lang Spiel, Spaß und Spannung am Hollener See im Mittelpunkt.

Ganz nach dem Motto „Zeltlager loves to entertain you" wurden die Kinder und Jugendlichen mit vielen neuen Spielen und Aktionen überrascht.

