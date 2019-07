Garreler muss trotz Urteils um Ausbildung bangen

Symbolfoto: Bänsch

Garrel/Cloppenburg. Wegen wiederholten Fahrens ohne Fahrerlaubnis hat das Jugendgericht am Cloppenburger Amtsgericht einen 20-Jährigen aus Garrel erneut schuldig gesprochen. Der Heranwachsende wurde unter Betreuung gestellt. Außerdem muss er 40 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten. Von der Verhängung einer Führerscheinsperre, was in solchen Fällen die Regel ist, sah das Gericht ab. Ob das allerdings etwas bringt, wird sich zeigen.



So moderat das Urteil auch war: Die Taten könnten für den Angeklagten auf einem anderen Gebiet weitreichende Konsequenzen haben. Er will nämlich einen Führerschein machen und eine Ausbildung zum Berufskraftfahrer beginnen. Das alles könnte nun gefährdet sein. Den ausführlichen Gerichtsbericht

