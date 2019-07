Auch der DFB-Vizepräsident trainiert mit

35 Jahre Fußballbegeisterung bei der DJK Garrel: Zu den aktiven Fußballern gehören auch DFB-Vizepräsident Eugen Gehlenborg und CDU-Landtagsabgeordneter Karl-Heinz Bley (stehend, Vierter und Fünfter von links). Der aktuelle Vorsitzende Berthold Schönig übernimmt die Position des Torwarts (sitzend, Mitte). Foto: ©DJK

Von Hubert Looschen



Garrel. Einfach Fußball spielen, just for fun, Kicken wie in Kindertagen. Dazu trafen sich im Jahr 1980 junge Männer. Ambitioniert bezüglich ihrer Fitness, aber nicht mehr als Vereinsmitglied im Punktspielbetrieb. Gekickt wurde auf dem Bolzplatz an der Kaiforter Straße, auf dem Platz an der Tweeler Schule, aber auch auf Sportplätzen in Garrel. Das Interesse am Fußball ist bis heute geblieben.