Rocker-Retter fahren zum Deichbrand-Einsatz

Hoch konzentriert, wo andere feiern: Auch Johanniter aus Garrel und Cloppenburg sind aktuell beim Deichbrand-Festival in Cuxhaven/Nordholz im Einsatz. Foto: Nicole Endres

Garrel/Cuxhaven (mt). Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften unterstützen die Johanniter aus dem Regionalverband Weser-Ems noch bis zum kommenden Montag den Sanitätsdienst beim Deichbrand-Festival in Nordholz. Insgesamt sind seit Mitte der Woche 118 Helfer im Einsatz, den der Landesverband Niedersachsen/Bremen der Johanniter-Unfall-Hilfe unter dem Motto „Rocker retten" leitet. Mit dabei sind vier Retter aus Garrel sowie neun aus Cloppenburg. Die Einsatzkräfte aus Weser-­Ems übernehmen die Unfallhilfsstelle an der Waterfront-Stage, eine der beiden großen Infield-Bühnen auf dem Deichbrand-Open-Air.