Currywurst statt Croissant und Baguette

Viele Eindrücke bleiben: Die 16-jährigen Maxim Troux, Paul Asselin und Louis Berdrand (von links) fahren mit vielen Erfahrungen zurück in ihre Heimat Bléré. Foto: Vanessa Meyer

Von Vanessa Meyer



Garrel. Zehn Tage lang erlebten insgesamt 28 junge Franzosen reichlich Action während ihres Aufenthalts in Garrel. Denn: Viele unterschiedliche Punkte standen auf dem Programm. Mit vier Betreuern fuhren sie unter anderem zu einer Seehundaufzuchtstation, zum Heide-Park nach Soltau und zum Tierpark Thüle.



Seit mittlerweile 53 Jahren besteht bereits die Partnerschaft zwischen Bléré und Garrel. Seitdem gibt es neben dem Schüleraustausch der Oberschule Garrel auch den Jugendaustausch.

