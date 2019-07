„Gute Taten vermitteln gute Gefühle“

Für den guten Zweck: Katharina Schmauder (von links) und Stefanie Förster werben für die Kampagne „größer als“. Foto: Vanessa Meyer

Von Vanessa Meyer

und Sandra Hoff



Garrel. Wir ist größer als ich. Mut ist größer als Angst. Liebe ist größer als Hass. Mit der Kampagne „größer als“ will der Landes-Caritasverband Oldenburg den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Die Schwestern Katharina Schmauder und Stefanie Förster unterstützen das Projekt digital – durch Instagram- und Blogbeiträge.



In der Kampagnenbeschreibung heißt es, die Gesellschaft sei darauf angewiesen, dass sich alle gemeinschaftsorientiert und solidarisch verhalten. Jedoch schwinde der gesellschaftliche Zusammenhalt zunehmend. Der Caritasverband wolle mit der Aktion einen Akzent setzen und daran erinnern, dass Gemeinschaft wertvoller ist und glücklicher macht, als „eine sich einigelnde Wagenburgmentalität“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 17. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.