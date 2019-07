Böckmann hat Zahlen der Kirche fest im Blick

Der Neue: Sein Berufsalltag als hauptamtlicher Rechnungsführer der Katholischen Kirchengemeinde St. Johannes Baptist Garrel hat sich um 180 Grad gedreht, sagt Florian Böckmann. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Als gelernter Bankfachwirt kennt sich Florian Böckmann mit Zahlen bestens aus. Doch den Beruf hat der 38-Jährige an den Nagel gehangen, seit mehr als drei Monaten hat er den Posten des hauptamtlichen Rechnungsführers der Katholischen Kirchengemeinde St. Johannes Baptist Garrel inne. Zahlen spielen in seinem neuen Job zwar immer noch eine große Rolle, „aber ansonsten hat sich mein Berufsalltag um 180 Grad gedreht“, sagt der Garreler und lacht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 13. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.