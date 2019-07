Feuerwehr löscht Dachstuhlbrand in Garrel

Foto: Beeken

Garrel (mt). Als die Freiwillige Feuerwehr ankam, schlugen die Flammen lichterloh aus dem Dachgeschoss: Donnerstagmittag wurden die Kameraden zu einem Dachstuhlbrand an der Tannenkampstraße in Garrel gerufen. Das Feuer brach im hinteren Teil des Einfamilienhauses aus. „Rasend schnell ging der Brand vom Zwischenteil bis in den vorderen Bereich des Hauses über“, berichtete Michael Schaub, stellvertretender Gemeindebrandmeister.



Zur Brandbekämpfung legten sich die Feuerwehrleute Atemschutzgeräte an und löschten sowohl innerhalb, als auch außerhalb des Gebäudes. Zur Unterstützung wurden weitere Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Cloppenburg samt Drehleiter angefordert. Die Feuerwehr Bösel stand auf Rufbereitschaft, musste aber nicht mehr zur Brandstelle anrücken. Wegen des hohen Materialverbrauches, gab es Nachschub von der Feuerwehrtechnischen Zentrale des Landkreises.



„Unser Ziel war es, das Haus zu retten. Das ist uns äußerlich noch gut gelungen“, erläuterte Michael Schaub. Welches Bild sich aber in den Räumen darstellt, blieb aber noch unklar. Nach ersten Informationen der MT, lebt eine Familie mit sechs Kindern in dem Gebäude. Verletzt wurde allerdings niemand. Zur Brandursache konnten noch keine Angaben gemacht werden.



Die Feuerwehren Garrel und Cloppenburg waren mit rund 50 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen vor Ort. Ebenfalls rückten Rettungswagen, Notarzt und Polizei aus. Um die Bewohner kümmerte sich das Team des DRK-Kriseninterventionsteams.

