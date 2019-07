Ein Buch über Vertrauen, Mut und Hoffnung

Stolz: Hubert Looschen (Mitte) überreicht Mediengestalterin Andrea Rahenbrock zum Dank einen Blumenstrauß. Auch Druckereileiter Holger Lampe ist mit dem Ergebnis zufrieden. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Seine plattdeutschen Andachten zeichnen sich durch erfrischende Kürze und hohe Prägnanz aus. Jetzt liegen sie in gedruckter Form vor – gut geeignet zum Selberlesen und zum Vorlesen. Garrels Diakon Hubert Looschen ist seit 1999 Autor und Sprecher in der Sendung „Dat kannst’ mi glööven“ beim Radiosender NDR 1, 130 Andachten hat er bereits gesprochen, „die ich jetzt zum 20-Jährigen in einem Buch veröffentliche“, sagt der 70-Jährige. Zuletzt war der katholische Geistliche im Juli dieses Jahres von montags bis freitags immer um 14.15 Uhr zu hören. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.