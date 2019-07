Stromausfall in Garrel: 150 Haushalte betroffen

Garrel (mab). Böses Erwachen für viele Garreler am Mittwochmorgen: Der Strom ist weg. Wie ein Unternehmenssprecher auf MT-Anfrage bestätigt hat, sind 150 Haushalte in der Gemeinde vom Stromausfall betroffen. Grund dafür ist ein Brand in der Ortsnetzstation am Dohlenweg. Dort war gegen 5 Uhr ein Feuer ausgebrochen – warum, ist noch unklar.



Wie die Polizei der MT mitteilte, deutet derzeit nichts nach Brandstiftung hin. Es könnte sich also vermutlich um einen technischen Defekt handeln, der den Brand ausgelöst hat. „Unsere Techniker haben die Anlage zunächst vom Netz getrennt, um die Löscharbeiten der Feuerwehr zu ermöglichen“, erklärt EWE-Sprecher Christian Bartsch.



In den Ortsnetzstationen sorgen Transformatoren dafür, dass die Hochspannung auf Niederspannung reduziert und der Strom innerhalb der Ortsnetze in die angeschlossenen Haushalte verteilt wird. Durch den Brand am Mittwochmorgen ist das aktuell nicht möglich. „Die Techniker kümmern sich seit heute Morgen um die Wiederherstellung der Stromversorgung“, erklärt der EWE-Sprecher.



Eine schnelle Lösung sei aber nicht möglich. In den Mittagsstunden soll die Stromversorgung zunächst zumindest provisorisch wiederhergestellt sein. Der endgültige Austausch der Ortsnetzstation könne aber erst zum Abend erfolgen. „Dann wird es aufgrund der dafür nötigen Arbeiten zu einer erneuten Unterbrechung kommen“, erklärt Bartsch. Diese werde voraussichtlich etwa 30 bis 60 Minuten dauern. Die EWE bedaure die Unannehmlichkeiten und bittet die betroffenen Garreler um Nachsicht.