Sieben Fohlen erhalten das begehrte Elite-Prädikat

Erfolgreich bei der Prämierung: Hengstfohlen Bentley vd Heffinck-Abke aus der Zucht von Peter Wendeln an der Hand von Gestütsleiter Gerd Gerdes. Foto: Sabine Wegener

Garrel (mt). Sieben Elite-Prädikate und vier Auktionszulassungen: Das ist die Bilanz des Oldenburger Prämierungstermins auf dem Gestüt Wendeln. Gleich zwei dieser für Fohlen höchsten Auszeichnungen entfielen auf Züchtungen aus dem Hause Wendeln. Nämlich zum einen auf ein springgezogenes Hengstfohlen von Bentley vd Heffinck-Abke aus der Zucht von Peter Wendeln, zum anderen ein Dressurfohlen von Sir Donnerhall I-Fürst Heinrich.Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 10. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.