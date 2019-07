Edelrind direkt vom 800-Grad-Grill

Edles Fleisch direkt vom Beefer: Ein Wagyutasting bot den Gästen am Sonntag beim Hoffest die Gelegenheit, zu testen, wie schmackhaft das Fleisch ist. Foto: Looschen

Von Hubert Looschen



Garrel. Im Jahr 2012 begann die Familie Looschen damit, den Hof komplett um- und zukunftsfähig aufzustellen. Statt auf die Bullenmast setzte man auf die Wagyuzucht, die teuersten Rinder der Welt. Am Wochenende wurde zu einem großen Hoffest eingeladen. Mehr als 2000 Interessierte ließen sich die Zucht erklären, nahmen an Hofführungen teil, ließen sich Burger und Bratwürste mit Fleisch vom Wagyu schmecken. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 9. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.