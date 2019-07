Vom Tellerwäscher zum Restaurantbesitzer

Aufregende Zeit: Zwei Kamerateams waren vor etwa einer Woche bei Khalled Challel im Restaurant. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Als der Anruf kam, dachte Khalled Challel, besser bekannt als „Kalli“, er wird aufs Korn genommen. Ob er mit seinem Garreler Restaurant an der TV-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ teilnehmen wolle, fragte die Stimme am Telefon. Nachdem er begriffen hatte, dass es sich um eine ernst gemeinte Anfrage handelt, blieben dem 39-Jährigen nur wenige Tage Zeit, um sich zu entscheiden. Jetzt liegen die Dreharbeiten bereits eine Woche hinter ihm. Die Ausstrahlung ist in drei bis vier Monaten geplant (MT berichtete).



Dass „Kalli“ heute in seinem eigenen Restaurant stehen kann, hat er sich hart erarbeitet. „Vom Tellerwäscher zum Inhaber“, sagt er. 1998 kam er als Flüchtling aus Syrien mit seiner Familie nach Deutschland. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.