Zeugin für Vorfall in Garreler Bank gesucht

Symbolfoto: dpa

Garrel (mab). Die Cloppenburger Polizei sucht dringend nach einer Frau, die sich am Freitagmorgen in einer Garreler Bank aufgehalten hat. Sie könnte wichtige Hinweise auf einen Vorfall gegeben, der sich um 7.55 Uhr im Vorraum der LzO an der Hauptstraße ereignet hat. Die Polizei geht derzeit von einem versuchten Diebstahl aus.



Demnach betrat eine 84-Jährige um kurz vor acht Uhr den Vorraum der Bank, um am Automaten Geld abzuheben. Nachdem sie den PIN eingegeben hatte und sich das Fach mit den Geldscheinen geöffnet hatte, griff plötzlich eine Hand an ihr vorbei in den Ausgabeschacht des Automaten. Die Hand gehört einem 20-Jährigen aus Garrel. Er muss sich direkt hinter der 84-Jährigen befunden haben, als diese am Automaten stand.



Die Frau konnte gerade noch rechtzeitig verhindern, dass sich der 20-Jährige die Geldscheine greift. Nun wird gegen ihn wegen versuchten Diebstahls ermittelt. Der 20-Jährige allerdings erklärt den Sachverhalt ganz anders. Es soll ein Missverständnis gewesen. Er habe geglaubt, dass es sich um seine Großmutter gehandelt habe, so die Polizei. Warum er unabhängig davon überhaupt in den Ausgabeschacht gegriffen hat, ist allerdings nicht mitgeteilt worden.



Zum Zeitpunkt des Vorfalls befand sich die gesuchte Zeugin im Automatenraum. Sie könnte zur Klärung des Sachverhalts beitragen. Sie soll sich bei der Polizei in Garrel unter 04474/310 melden.