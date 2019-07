Abwahl eines Bürgermeisters ist kostspielig

Das Rathaus: Ob und wann Bürgermeister Andreas Bartels in sein Büro zurückkehrt, entscheidet sich in den nächsten Wochen. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Die mögliche Abwahl von Garrels Bürgermeister Andreas Bartels (CDU) könnte für die Gemeinde teuer werden – zumindest bis Oktober 2021. Hintergrund: Am 22. Juli stimmen die Abgeordneten aller Fraktionen des Gemeinderats in einer öffentlichen Sondersitzung über den am Dienstag einstimmig gestellten Einleitungsantrag eines Abwahlverfahrens gegen Bartels ab. Sollte die Amtszeit von Garrels Bürgermeister Andreas Bartels noch im Juli enden, kämen bis zum Ende seiner eigentlichen Amtszeit nur geringe Gehaltseinbußen auf ihn zu. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.