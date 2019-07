Treffen beim größten Wagyu-Züchter

Viel Auslauf und Ammenhaltung: Die edlen Tiere auf dem Wagyuhof Auetal werden unter ganz besonderen Bedingungen gezüchtet und gehalten. Foto: Hubert Looschen

Garrel (hub). Garrel als Veranstaltungsort ist bestens gewählt: Dort nämlich ist der Wagyuhof Auetal mit dem größten Wagyubestand Deutschlands zu Hause. Die Verbandsmitglieder treffen sich am Freitag, 5. Juli, auf dem Wagyuhof Auetal, der von der Familie Looschen betrieben wird, und sehen, wie man ein Vorderviertel fachgerecht zerlegt. Anschließend gibt es Kostproben. Am Samstag, 6. Juli, beginnt um 9 Uhr die Verbandstagung im Hotel zur Post. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

