Ortskern muss weiterentwickelt werden

Stärkung des Zentrums: Das jetzt vorgestellte Einzelhandelskonzept sieht vor, den Garreler Ortskern zu stärken und weiterzuentwickeln. Foto: Hoff

Garrel (sho). Über eine Kaufkraft von 92 Millionen Euro verfügt die Gemeinde Garrel mit ihren rund 15000 Einwohnern. Hinzu kommen über das Jahr gemittelt 17,5 Prozent sogenannter Streukunden. So steht es im neuen Gutachten der Firma Dr. Lademann & Partner aus Hamburg, das dem Garreler Planungsausschuss am Montag von Expertin Sandra Emmerling vorgestellt wurde. Einstimmig sprachen sich die Gremiumsmitglieder dafür aus, dem Verwaltungsausschuss zu empfehlen, das Konzept zu beschließen.