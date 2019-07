Garreler Rat will Bürgermeister abwählen lassen

Foto: Hoff

Von Sandra Hoff & Georg Meyer



Garrel. Paukenschlag in Garrel: Die Fraktionsmitglieder des Garreler Gemeinderats werden ein Abwahlverfahren gegen Bürgermeister Andreas Bartels (CDU) einleiten – und zwar einstimmig. Das hat die MT aus Ratskreisen erfahren. Das Abwahlverfahren wird durch einen von drei Vierteln der Abgeordneten gestellten Antrag eingeleitet. In den vergangenen Tagen sind dafür Unterschriften gesammelt worden. Die Unterzeichner des Antrags kommen auf diese Mehrheit. Begründet werden muss der Antrag nicht.



Allerdings soll vor allem das unpassende Verhalten des Bürgermeisters während verschiedener öffentlicher Veranstaltungen in den vergangenen Tagen dazu geführt haben, dass auch Mitglieder der CDU-Mehrheitsfraktion auf eine Abwahl drängten. So hätten sich Bürger massiv bei der Parteispitze beschwert, heißt es. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 3. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.