Dorfsheriff Reinhard Meyer im Ruhestand

Rosen zum Abschied: Die Mädchen und Jungen der Kindergärten wünschten Reinhard Meyer mit Liedern alles Gute für die kommende Zeit. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerrk



Garrel. Mit seinem Stationskollegen Herbert Holthaus hat Reinhard Meyer am Freitagmorgen pünktlich um 8 Uhr gerechnet an seinem letzten Tag als Garreler Dorfsheriff. Als dann aber der Cappelner Kollege Thomas Oer mit der Rikscha um die Ecke bog, gefolgt von über einem Dutzend Radfahrern des Radsportclubs Garrel sowie den weiteren Kollegen aus Emstek und Molbergen, da blieb dem sonst so souveränen Polizisten glatt die Stimme weg.