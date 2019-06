Pfarrgemeinde geht auf die Menschen zu

Werbung in eigener Sache: Pastoralreferentin Melanie Schreiber und Diakon Hubert Looschen haben die Gläseraktion vorbereitet. Sonntag werden die Produkte in Garrel verteilt– gerne darf eine Spende gegeben werden. Foto: Sabine Hüttmann

Von Hubert Looschen



Garrel. Die katholische Pfarrgemeinde Sankt Johannes Baptist will am Kirmessonntag, 23. Juni, Werbung in eigener Sache machen. Vor dem alten Kirchenschiff wird von 14 bis 18 Uhr ein Stand aufgebaut. Dort wird von Mitgliedern des Pfarreirates, der die Aktion beschlossen hat und organisiert, ein Flyer verteilt, der über alles informiert, was für die Gläubigen und Besucher wichtig sein und werden kann. Außerdem gibt es ein Trinkglas und eine Leinentasche. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 21. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.